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Нардеп обнародовал фото прикованного к батарее Гончаренко

23.02.2017 17:12
Коллега Гончаренко по фракции Арьев опубликовал снимки, на которых похищенный нардеп прикован к батарее, а на голове у него замотанный скотчем мешок
Нардеп обнародовал фото прикованного к батарее Гончаренко
Алексей Гончаренко (фото - facebook.com/volodymyr.ariev)

Коллега народного депутата Алексея Гончаренко по фракции БПП Владимир Арьев опубликовал в Facebook снимки, на которых похищенный нардеп прикован к батарее, а на голове у него замотанный скотчем мешок.

"Гончаренко нашли. Похититель - сепар. Задержан. Оказался депутатом Лиманского райсовета, отец погибшего в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 антимайдановца. Цель похищения - месть", - написал Арьев.

Ранее сообщалось, что причастные к похищению Гончаренко задержаны. Сам депутат находится в безопасном месте.



Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Гончаренко отметил, что знает имя одного из похитителей. "Это - Александр Кушнарев. Я с ним не знаком. Он - депутат от Оппозиционного блока Лиманского районного совета. Его сын Геннадий Кушнарев был одним из участников Антимайдан и погиб в Доме профсоюзов 2 мая 2014. Лично он имел мотив мести", - сказал депутат.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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