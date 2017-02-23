Нардеп обнародовал фото прикованного к батарее Гончаренко
Коллега народного депутата Алексея Гончаренко по фракции БПП Владимир Арьев опубликовал в Facebook снимки, на которых похищенный нардеп прикован к батарее, а на голове у него замотанный скотчем мешок."Гончаренко нашли. Похититель - сепар. Задержан. Оказался депутатом Лиманского райсовета, отец погибшего в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 антимайдановца. Цель похищения - месть", - написал Арьев.
Ранее сообщалось, что причастные к похищению Гончаренко задержаны. Сам депутат находится в безопасном месте.
Фото: facebook.com/volodymyr.ariev
Гончаренко отметил, что знает имя одного из похитителей. "Это - Александр Кушнарев. Я с ним не знаком. Он - депутат от Оппозиционного блока Лиманского районного совета. Его сын Геннадий Кушнарев был одним из участников Антимайдан и погиб в Доме профсоюзов 2 мая 2014. Лично он имел мотив мести", - сказал депутат.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:05
-
16:31
-
15:54
-
15:59
-
15:14
Новости партнеров
- 90423
- 59125
- 39752
- 38074
- 37750