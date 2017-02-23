Задержанного в зоне АТО россиянина - террориста ДНР будут судить

Как установило следствие, 28-летний житель Краснодарского края работал у боевиков разведчиком. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения

Завершено досудебное расследование и передан в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении гражданина Российской Федерации - боевика террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Россиянина обвиняют по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации), ему грозит до 15 лет тюремного заключения.



Как установило следствие, в декабре 2015 года 28-летний житель Краснодарского края приехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где решил вступить в ряды боевиков. Получив фейковое звание "ефрейтора", он "проходил службу" в качестве дежурного пункта управления разведки террористов ДНР.



"Во время "несения службы" он осуществлял прием звонков с наблюдательных постов о проведенных обстрелах, местах расположения позиций Вооруженных Сил Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции, а также осуществлял нанесение этих позиций на топографическую карту", - сообщили в прокуратуре.

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Российский наемник был задержан сотрудниками СБУ в январе 2017 года, когда пытался попасть в Мариуполь. По ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



22 февраля 2017 года сообщалось, что в Бахмуте задержан боевик террористической организации ДНР, который с 2014 года воевал в рядах гибридной армии РФ и организовал похищение двух милиционеров в Дебальцево.



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