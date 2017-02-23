В больнице Днепра умер раненый под Авдеевкой боец 79-й бригады

По словам советник главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы, боец получил тяжело ранение в голову. Врачи не смогли спасти его жизнь

В четверг, 23 февраля, в реанимационном отделении Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова умер боец ​​79-й десантно-штурмовой бригады Николай Гуцаленко. Об этом у себя в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"В 17:45 Гуцаленко Николай Витальевич ушел на небо. Ранения в голову было несовместимо с жизнью. Врачи боролись до последней минуты. Вечная память погибшему герою, соболезнования родным", - написала она.

О смерти Гуцаленко также сообщила волонтер Юлия Толмачева и опубликовала его фото.

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