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ГУР: боевики "отпраздновали" 23 февраля, ошибочно ударив по своим

24.02.2017 11:18
Меры предосторожности в "армии ДНР" эффекта не принесли: "отметившие" советский праздник пьяные террористы убили троих подельников и ранили еще 11
ГУР: боевики "отпраздновали" 23 февраля, ошибочно ударив по своим
Скриншот из видеозаписи

Несмотря на предпринятые командованием гибридной российской армии в Донбассе меры по поддержанию дисциплины в период празднования 23 февраля "Дня защитника Отечества", боевики массово употребляли спиртные напитки и наркотики, в том числе на боевых постах. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки.

В состоянии интоксикации террористы нанесли по ошибке удар по собственным передовым позициям.

В результате дружественного огня были уничтожены трое боевиков - двое из "Горловского гарнизона" и один из НВФ, приписанного к Брянке. 

Количество раненых составило 11 боевиков.

Читайте также: ГУР: В результате дружественного обстрела убиты 10 боевиков

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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