ГУР: боевики "отпраздновали" 23 февраля, ошибочно ударив по своим
Несмотря на предпринятые командованием гибридной российской армии в Донбассе меры по поддержанию дисциплины в период празднования 23 февраля "Дня защитника Отечества", боевики массово употребляли спиртные напитки и наркотики, в том числе на боевых постах. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки.
В состоянии интоксикации террористы нанесли по ошибке удар по собственным передовым позициям.
В результате дружественного огня были уничтожены трое боевиков - двое из "Горловского гарнизона" и один из НВФ, приписанного к Брянке.
Количество раненых составило 11 боевиков.
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