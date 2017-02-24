ГУР: боевики "отпраздновали" 23 февраля, ошибочно ударив по своим

Меры предосторожности в "армии ДНР" эффекта не принесли: "отметившие" советский праздник пьяные террористы убили троих подельников и ранили еще 11

Несмотря на предпринятые командованием гибридной российской армии в Донбассе меры по поддержанию дисциплины в период празднования 23 февраля "Дня защитника Отечества", боевики массово употребляли спиртные напитки и наркотики, в том числе на боевых постах. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки.

В состоянии интоксикации террористы нанесли по ошибке удар по собственным передовым позициям.

В результате дружественного огня были уничтожены трое боевиков - двое из "Горловского гарнизона" и один из НВФ, приписанного к Брянке.

Количество раненых составило 11 боевиков.

Читайте также: ГУР: В результате дружественного обстрела убиты 10 боевиков

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.