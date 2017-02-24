РФ поставила боевикам в Донбасс снаряды к Пионам и гаубицам - ИС

В Ростовской области у границы с Украиной россияне оборудуют склад ракетно-артиллерийского вооружения для оперативных поставок "военторга" в Донбасс

Для доукомплектования и восстановления боеспособности подразделений гибридной армии в Донбассе из России в район Новоазовска переброшены около 150 российских военнослужащих, в Ровеньки и Харцызск доставлено около 3500 тонн топлива и пять вагонов артиллерийских боеприпасов калибра 203-мм для самоходных пушек Пион и гаубиц кал. 152 мм, снаряды для РСЗО Град, а также два вагона со снарядами для танков. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"Пионы" предназначены для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов в тактической глубине на расстоянии до 47 км.

При этом для ускорения снабжения оккупационного контингента оружием и боеприпасами российское командование оборудует вблизи границы Украины в Ростовской области новые артиллерийские склады и базы хранения. В частности, около поселка Филиппенков - хутор в Каменском районе - оборудован склад РАВ. Делать поставки отсюда россияне намерены через понтонно-мостовую переправу на Северском Донце.

Филиппенков на карте региона:





Всего, по данным ИС, с 17 по 23 февраля оккупанты выпустили по позициям сил АТО и городской застройке более 2800 снарядов и мин (за предыдущую неделю - около 2400).

Помимо подконтрольных Украине населенных пунктов боевики продолжали наносить артиллерийские удары и по жилой застройке на временно оккупированных территориях. Так, российские минометчики обстреливали в Луганской области Голубовку, Ирмино, Первомайск; артиллеристы - Ирмино, Кадиевку, Алмазную, Дебальцево и Горловку. Все данные обстрелы проводились по приказу российского командования "армий ЛНР/ДНР", отмечает агентура ИС.

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Боевики активно оборудуют передовые позиции в серой зоне - строительство опорников замечено около Новоалександровки, Троицкого, Старомихайловки и Васильевки.

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