"Главного банкира" террористов ДНР будут судить заочно: фото

Прокуратура передала в суд дело против "главы центробанка" боевиков ДНР, обвиняемой в участии в террористической организации

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения 48-летней гражданки Украины, жительницы Донецка Ирины Никитиной, работающей на террористов ДНР в качестве "главы центробанка". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Как установило следствие, в марте 2015 года обвиняемая, действуя умышленно, из личных идеологических соображений, решила вступить в состав террористической организации ДНР и принять непосредственное участие в ней.



"Женщина заняла должность так называемого председателя "центрального республиканского банка" террористической организации ДНР, на которой она, обеспечивая реализацию задач политического блока организации, находится по настоящее время", - сообщили в прокуратуре.





Ирина Никитина (фото - don.gp.gov.ua)

По данным следователей, в обязанности Никитиной входит выдача псевдодокументов о деятельности "банка", в том числе о создании, реорганизации и ликвидации его "отделений"; установление "курсов валют"; взыскание денежных средств с юридических и физических лиц в виде "налогов" и другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав жителей временно оккупированных районов Донецкой области.

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Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины как участие в террористической организации. В связи с тем, что Никитина продолжает находиться на временно оккупированной территории и работать на боевиков, ее будут судить заочно.



За сотрудничество с террористами обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

23 февраля сообщалось, что в суд передан обвинительный акт в отношении гражданина России - боевика террористической организации ДНР, задержанного в январе под Мариуполем.