ОБСЕ заявляет о деэскалации в Донбассе

Первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что деэскалация ситуации в зоне АТО может быть обманчива



"На прошлой неделе мы зафиксировали 185 взрывов, вызванных огнем из танков, минометов и тяжелой артиллерии", - сказал Хуг.



По его словам, с 5 по 12 февраля 2017 года количество таких взрывов было 884.



"Это дает 80% снижение. Деэскалация ситуации приветствуется, но она может быть обманчива. Ее нужно рассматривать в сравнении с первой неделей февраля", - подчеркнул Хуг.











Он добавил, что 17 февраля в оккупированном Донецке наблюдатели слышали 90 взрывов неопределенного происхождения, а на следующий день их количество увеличилось до 127.



Также 18 февраля в Светлодарске миссия зафиксировала 157 взрывов.



"Деэскалация продолжалась и на этой неделе", - отметил Хуг, добавив, что 21 февраля ночью в Светлодарске было зафиксировано 86 взрывов.



22 февраля в течение двух часов в оккупированном Дебальцево наблюдатели слышали 298 взрывов.







23 февраля сообщалось , что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в нескольких временно оккупированных населенных пунктах Донбасса танки и Грады.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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С 12 по 19 февраля 2017 года было зафиксировано 20% уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.