Катастрофа МН17: волонтеры вычислили свидетеля - фото

Волонтеры группы Inform Napalm опубликовали расследование катастрофы MH17 в Донбассе, где речь идет об одном свидетеле

Волонтеры-расследователи военных преступлений России в Донбассе идентифицировали свидетеля в деле сбитого боевиками в Донбассе самолета рейса MH17. Об этом говорится в сообщении группы Inform Napalm.

Волонтеры сообщают, что это так называемый бывший "министр госбезопасности" террористической организации ДНР Андрей Пинчук, пенсионер ФСБ в звании полковника.

"В сомнительную историю под названием Новороссия Андрей Пинчук был введен кремлевскими кураторами в один из мартовских дней 2014 года, когда приземлился в Симферопольском аэропорту с десантом экс-сотрудников "министерства государственной безопасности" "Приднестровской народной республики" во главе с одиозным Антюфеевым. Цель этой одной из многочисленных групп русских "ихтамнетов" была очевидной - "отжать" Крым", - отмечается в сообщении.





Террорист Андрей Пинчук

Волонтеры говорят, что после Крыма в начале июля 2014 года Пинчук "засветился" в ДНР в качестве так называемого министра государственной безопасности.

"На эту должность, на которой находился главарь Востока Ходаковский его назначили кураторы из Кремля. Как позднее станет очевидно, ставка московского руководства на Пинчука окажется грубой ошибкой. Уже 2 марта 2015 года он с чувством выполненного долга покинет Донецк", - говорится в сообщении.

После возвращения в Москву его пристроили в т. н. Союз добровольцев Донбасса.



По словам волонтеров, он написал книгу, которую можно рассматривать как чистосердечное признание Пинчука в военных преступлениях на территории Украины.

"Кроме личного пути в Донбассе, он затрагивает моменты, связанные с ролью Суркова (помощник президента РФ, - ред) в конфликте на востоке Украины, а в главе № 5 довольно детально описывает события катастрофы Боинга. Вызывает интерес один из фрагментов этой главы: Сразу же после заседания пришло сообщение о сбитом малайзийском Боинге. Владимир Антюфеев (россиянин, который называет себя "вице-премьером" по силовым вопросам ДНР, - ред), ранее уже утвержденный первым вице-премьером по правоохранительным органам, на место происшествия ехать отказался категорически, заявив, что "по этому делу он светиться не должен" и поручил отправиться туда мне. Да я и сам бы так поступил. К тому же туда помчался и "премьер", и в итоге к месту падения самолета мы ехали вместе с Александром Бородаем (боевик ДНР, - ред) в его машине", - подчеркивается в сообщении.

17 февраля сообщалось, что Украина весной должна возобновить поисковые работы на месте падения самолета рейса MH17 в Донбассе.

Читайте также: В Bellingcat выяснили, кто доставил в Донбасс сбивший MH17 Бук

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте также: Улики ведут в Кремль: что надо знать об отчете по MH17

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.