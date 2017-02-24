За день в Донбассе 47 обстрелов и пять раненых - штаб
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 47 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения.
На мариупольском направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяному, Гнутово и Широкино. По Широкино - боевики огонь вели из БМП.
На донецком направлении из минометов различных калибров неоднократно обстреливалось Троицкое, Дача, Зайцево и Авдеевка. Также из грантометив в течение дня наемники обстреливали Авдеевку, Майорское, Зайцево, Пески и Луганское.
На луганском направлении под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попала Новоалександровка, Троицкое и Новозвановка.
Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий двое военных получили ранения, один военнослужащий погиб.
Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:22
-
17:51
-
21.02.17
19:30
-
16:58
-
16:00
Новости партнеров
- 94017
- 43710
- 42556
- 18705
- 17645