За день в Донбассе 47 обстрелов и пять раненых - штаб

По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 45 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день ранены пятеро

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 47 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения.

На мариупольском направлении из 82-мм минометов оккупанты обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Новотроицкому, Павлополю, Водяному, Гнутово и Широкино. По Широкино - боевики огонь вели из БМП.

На донецком направлении из минометов различных калибров неоднократно обстреливалось Троицкое, Дача, Зайцево и Авдеевка. Также из грантометив в течение дня наемники обстреливали Авдеевку, Майорское, Зайцево, Пески и Луганское.

На луганском направлении под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попала Новоалександровка, Троицкое и Новозвановка.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий двое военных получили ранения, один военнослужащий погиб.

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.