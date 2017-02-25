ГУР: боевики "отпраздновали" 23 февраля самоубийством

По данным украинской разведки, вчера один пророссийский наемник совершил самоубийство



"В связи с резким увеличением количества случаев употреблением алкоголя и небоевых потерь личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ во время празднования "Дня защитника Отечества", российским оккупационным командованием запрещено увольнение личного состава по пределы подразделений. Несмотря на указанные меры, продолжают иметь место случаи самоубийств военнослужащих", - отмечается в сообщении.



По данным украинской разведки, командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК пытается скрыть факт самоубийства военнослужащего с использованием гранаты путем документального оформления его освобождения предыдущим числом.



"24 февраля совершено самоубийство военнослужащим из состава отдельной роты беспилотных летательных аппаратов (Донецк) 1 АК. Командиры подразделений российских оккупационных войск с целью поддержания дисциплины прибегают к самосуду и избиению тех подчиненных, которые отказываются выполнять приказы", - отмечается в сообщении.



Командир одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 А нанес тяжелые телесные повреждения двум боевикам за употребление спиртных напитков.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.









Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.