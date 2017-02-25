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ГУР: боевики "отпраздновали" 23 февраля самоубийством

25.02.2017 12:36
По данным украинской разведки, вчера один пророссийский наемник совершил самоубийство
ГУР: боевики "отпраздновали" 23 февраля самоубийством
Фото: EPA
Украинская разведка установила факты самоубийства боевика после празднования так называемого Дня Защитника Отечества. Об этом говорится в сводке Главного управления разведки.

"В связи с резким увеличением количества случаев употреблением алкоголя и небоевых потерь личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ во время празднования "Дня защитника Отечества", российским оккупационным командованием запрещено увольнение личного состава по пределы подразделений. Несмотря на указанные меры, продолжают иметь место случаи самоубийств военнослужащих", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК пытается скрыть факт самоубийства военнослужащего с использованием гранаты путем документального оформления его освобождения предыдущим числом.

"24 февраля совершено самоубийство военнослужащим из состава отдельной роты беспилотных летательных аппаратов (Донецк) 1 АК. Командиры подразделений российских оккупационных войск с целью поддержания дисциплины прибегают к самосуду и избиению тех подчиненных, которые отказываются выполнять приказы", - отмечается в сообщении.

Командир одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 А нанес тяжелые телесные повреждения двум боевикам за употребление спиртных напитков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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