Что происходит в Авдеевке: детали

В настоящее время ремонтники пытаются восстановить электричество в городе

В Авдеевке, которая снова попала этой ночью под обстрел со стороны боевиков, ситуация контролируемая, ремонтные бригады пытаются восстановить электричество. Об этом сегодня LIGA.net сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

"Все нормально. Электричества нет, воды тоже, но ведутся ремонтные работы. Если до 16:00 не восстановят, то будем подключать генераторы, в домах людей тепло", - сказал Малыхин.

По его словам, в городе сейчас около нуля градусов, идет снег, паники среди местных жителей нет.

Есть проблемы с мобильной связью и доступом к интернету.

"Количество ремонтников достаточное", - добавил он.

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