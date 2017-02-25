Что происходит в Авдеевке: детали
В Авдеевке, которая снова попала этой ночью под обстрел со стороны боевиков, ситуация контролируемая, ремонтные бригады пытаются восстановить электричество. Об этом сегодня LIGA.net сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.
"Все нормально. Электричества нет, воды тоже, но ведутся ремонтные работы. Если до 16:00 не восстановят, то будем подключать генераторы, в домах людей тепло", - сказал Малыхин.
По его словам, в городе сейчас около нуля градусов, идет снег, паники среди местных жителей нет.
Есть проблемы с мобильной связью и доступом к интернету.
"Количество ремонтников достаточное", - добавил он.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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