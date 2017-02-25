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В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину

25.02.2017 13:53
Женщина от полученных травм в результате ДТП умерла
В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину
Фото: скриншот видео
Сегодня около 09:30 в районе населенного пункта Старогнатовка Волновахского района Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля ЗИЛ-131. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Водитель транспортного средства совершил наезд на местную жительницу, в результате чего она умерла", - отметили в пресс-центре.

На месте происшествия работают силовики. 

"С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия назначено расследование", - добавили в пресс-центре.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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