В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину
25.02.2017 13:53
Женщина от полученных травм в результате ДТП умерла
Фото: скриншот видео
Сегодня около 09:30 в районе населенного пункта Старогнатовка Волновахского района Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля ЗИЛ-131. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Водитель транспортного средства совершил наезд на местную жительницу, в результате чего она умерла", - отметили в пресс-центре.
На месте происшествия работают силовики.
"С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия назначено расследование", - добавили в пресс-центре.
"Водитель транспортного средства совершил наезд на местную жительницу, в результате чего она умерла", - отметили в пресс-центре.
На месте происшествия работают силовики.
"С целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия назначено расследование", - добавили в пресс-центре.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:34
-
12:26
-
11:24
-
вчера
18:56
-
вчера
18:22
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 96550
- 45442
- 43981
- 21827
- 13095
Спецпроекты
Новости партнеров