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Штаб: за день ранения получили двое бойцов АТО

25.02.2017 18:15
На донецком направлении танк обстреливал позиции ВСУ в районе Песок, шахты Бутовки и Каменки
Штаб: за день ранения получили двое бойцов АТО

В течение дня, 25 февраля, боевики 32 раза нарушили режим тишины. Двое украинских военных получили ранения, один был травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении из минометов калибра 120 мм оккупанты обстреливали Лебединское, а из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Чермалык, Широкино, Водяное, Гнутово.

На донецком направлении танк обстреливал позиции ВСУ в районе Песок, шахты Бутовки и Каменки, а из минометов различных калибров - Авдеевку, Зайцево, Луганское, Троицкое и шахту Бутовку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Кирово и Зайцево.

На луганском направлении из 120 мм минометов террористы обстреляли Троицкое.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских войск нет, 16 военнослужащих получили ранения и травмы.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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