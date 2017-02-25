Штаб: за день ранения получили двое бойцов АТО
25.02.2017 18:15
На донецком направлении танк обстреливал позиции ВСУ в районе Песок, шахты Бутовки и Каменки
В течение дня, 25 февраля, боевики 32 раза нарушили режим тишины. Двое украинских военных получили ранения, один был травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На мариупольском направлении из минометов калибра 120 мм оккупанты обстреливали Лебединское, а из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Чермалык, Широкино, Водяное, Гнутово.
На донецком направлении танк обстреливал позиции ВСУ в районе Песок, шахты Бутовки и Каменки, а из минометов различных калибров - Авдеевку, Зайцево, Луганское, Троицкое и шахту Бутовку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новгородское, Кирово и Зайцево.
На луганском направлении из 120 мм минометов террористы обстреляли Троицкое.
За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских войск нет, 16 военнослужащих получили ранения и травмы.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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