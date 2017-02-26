Штаб АТО: за минувшие сутки погибших нет, четверо раненых

По данным штаба АТО, обстрелы в Донбассе не прекращаются, боевики используют тяжелое вооружение. В субботу четверо военных ВСУ получили ранения

За минувшие сутки в зоне АТО в результате активных боевых действий в Донбассе никто из украинских военнослужащих не погиб, четверо солдат получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

На донецком направлении оккупанты обстреливали из минометов промзону Авдеевки. Боевики использовали тяжелое вооружение, в частности минометы и танки.

"На левом фланге Авдеевки, в Каменке, противник был активным только утром, когда выпустил более 20 минометных и 5 танковых снарядов ", - сообщил Лысенко.

По его словам, боевики также открыли огонь из танков по позициям АТО в Песках. Эпизодические обстрелы украинских позиций произошли на Светлодарской дуге, в Зайцево, Кирово и Верхнеторецком. Тяжелое вооружение на этих рубежах не применялось, всего на донецком направлении боевики открывали огонь 23 раза.

На луганском направлении наемники нарушили режим тишины в Троицком, в районе Бахмутской трассы и в Станице Луганской. Оккупанты также применили минометы в Попаснянском районе и Новотошковском. Всего на луганском направлении боевики стреляли 5 раз.

На мариупольском направлении боевые действия велись исключительно на участке фронта Чермалик - Широкино. По словам Лысенко, боевики стреляли в этом районе "круглосуточно". Наиболее неспокойно было в Гнутово, где с 12:00 до 14:00 боевики провели минометный обстрел, а также открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.





После обеда Водяное оккупанты обстреляли из танков, в Чермалыке использовались минометы. Всего на мариупольском направлении 21 обстрел, в том числе 3 - из тяжелого вооружения.

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.