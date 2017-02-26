Штаб: боевики обстреляли шахту Бутовку и Авдеевку из танка

Один украинский военный погиб, один - ранен

По состоянию на 18:00 зафиксировано 30 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. Один украинский военный погиб, еще один - ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении гибридные войска РФ из минометов обстреляли Водяное, а из стрелкового оружия и гранатометов - Павлополь, Широкино, Водяное.

По Талаковке огонь вел снайпер.

На донецком направлении из танка боевики обстреляли Пески и шахту Бутовку. Шахту, Авдеевку, Каменку и Луганское террористы обстреляли также из 120 мм и 82 мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливались Луганское, Новолуганское и Зайцево.

На луганском направлении из 120 мм минометов боевики вели огонь по Попасной и Катериновке.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что пьяные боевики стреляют по своим же и распродают боеприпасы.

Читайте также: Аброськин: Боевики продолжают обстреливать Авдеевку: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.