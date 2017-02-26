Штаб: боевики обстреляли шахту Бутовку и Авдеевку из танка
По состоянию на 18:00 зафиксировано 30 обстрелов позиций ВСУ со стороны боевиков. Один украинский военный погиб, еще один - ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
На мариупольском направлении гибридные войска РФ из минометов обстреляли Водяное, а из стрелкового оружия и гранатометов - Павлополь, Широкино, Водяное.
По Талаковке огонь вел снайпер.
На донецком направлении из танка боевики обстреляли Пески и шахту Бутовку. Шахту, Авдеевку, Каменку и Луганское террористы обстреляли также из 120 мм и 82 мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреливались Луганское, Новолуганское и Зайцево.
На луганском направлении из 120 мм минометов боевики вели огонь по Попасной и Катериновке.
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что пьяные боевики стреляют по своим же и распродают боеприпасы.
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