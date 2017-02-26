Боевики продолжают обстреливать наблюдателей ОБСЕ - штаб

Террористы обстреляли патруль СММ ОБСЕ вблизи Катериновки и офицеров украинской стороны СЦКК

Боевики снова обстреляли представителей Специальной миниторинговой миссии ОБСЕ и представителей украинской стороны Совместного центра по контролю и координации. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

25 февраля террористы остановили патруль СММ ОБСЕ вблизи Катериновки, открыли огонь из стрелкового оружия и подорвали две гранаты возле автомобиля патруля.

Сегодня боевики снова осуществили вооруженную провокацию.

"Во время выполнения задания вблизи восточных окраин населенного пункта Попасная, около 13:30 под минометный обстрел калибра 120 мм и СПГ попали офицеры украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что автомобиль был маркирован большими буквами "НМ", а офицеры имели соответствующими опознавательные знаки.





Фото: facebook.com/ato.news

Раненых и погибших нет, поврежден автомобиль миссии.

Ранее сегодня сообщалось, что Госдеп США осудил обстрел боевиками миссии ОБСЕ на востоке Украины и призвал Россию и террористов, которых она поддерживает, соблюдать режим прекращения огня.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.