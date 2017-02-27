Ситуация в Авдеевке: в городе нет света, вода подается по графику

Как сообщает ГСЧС, теплоснабжение города осуществляется централизованно за счет ТЭЦ Авдеевского коксохимического завода

В обстреливаемой российско-террористическими войсками Авдеевке по состоянию на 07:00 27 февраля по-прежнему отсутствует централизованное электроснабжение, водоснабжение осуществляется по графику из городского резервуара. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



В то же время теплоснабжение города, в котором проживает около 22 тысяч человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.



"Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 11 генераторов", - говорится в сообщении.



В настоящее время к аварийно-восстановительным работам в Авдеевке от ГСЧС привлечены 33 человека и 12 единиц техники.



26 февраля 2017 года глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что представители РФ в СЦКК так и не предоставили письменных гарантий прекращения огня в районе порыва ЛЭП вблизи Авдеевки.

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24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения. А поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и коксохимического завода.



ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



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