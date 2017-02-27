Боевики усиливают рубежи под Славяносербском и Спартаком - ИС
Командование гибридной российской армии усилило тактическую группу западнее Славяносербска в Луганской области смешанной минометной батареей, перебросив к поселку Смелое четыре грузовика с минометами 120 мм и боеприпасами к ним, а также Газ-66 с 82-мм минометом "Василек" в кузове. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.
Также в колонне боевиков зафиксировано два бронетранспортера БТР и две боевые машины пехоты БМП-1.
Близ Донецка к позициям в районе Александровки и к Спартаку оккупанты активно перебрасывали на выходных живую силу - к Петровскому району несколькими Уралами через Кременец перебросили более 100 человек, БТР и МТ-ЛБ, на Спартак четырьмя Камазами и двумя БМП-1 переброшено еще 70-75 боевиков.
При проверках "ревизорами" некоторых подразделений гибридной армии РФ выяснилось, что в ходе ротации многие из них игнорируют необходимость ремонта и обслуживания техники и вооружения, причем особенно критическая ситуация сложилась с автотранспортом. Также выявлено большое количество "мертвых душ", хотя по документации фиксируется полная укомплектованность подразделений.
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За счет отдельных бандформирований армии оккупантов вроде "батальонов" "Сомали" и "Спарта" будут доукомплектованы "линейные части армии ДНР", в которых выявлен хронический некомплект личным составом.
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