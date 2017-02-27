USD:  26.77  27.11   EUR:  28.13  28.82  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Донецкой области снаряды упали на проходной насосной станции

27.02.2017 10:38
Персонал станции во время обстрела находился в бомбоубежище
В Донецкой области снаряды упали на проходной насосной станции
Сегодня в 07:40 обстрелу подверглась насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает пресс-служба КП Вода Донбасса.

"На территорию станции попало три боевых снаряда, посечены стены проходной. Персонал во время обстрела находился в бомбоубежище", - отметили в пресс-службе.

Насосная станция 1-го подъема подает воду на 14 городов и несколько поселков Донецкой области.

В обстреливаемой российско-террористическими войсками Авдеевке по состоянию на 07:00 27 февраля по-прежнему отсутствует централизованное электроснабжение, водоснабжение осуществляется по графику из городского резервуара.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 