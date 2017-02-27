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ГУР: РФ поставила в Алчевск шесть БМП, боевики разворовали детали

27.02.2017 10:42
Во время проверки боевые машины оказались неисправными из-за отсутствия отдельных узлов и агрегатов, похищенных личным составом с целью продажи
ГУР: РФ поставила в Алчевск шесть БМП, боевики разворовали детали
Фото: EPA

В подразделениях боевиков продолжаются случаи уголовных преступлений, правонарушений и дезертирства личного состава. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

По данным разведки, в подразделения боевиков, расположенные во временно оккупированном Алчевск, поставлено шесть новых БМП. Во время проверки боевые машины оказались в неисправном состоянии из-за отсутствия отдельных узлов и агрегатов, которые были похищены личным составом с целью дальнейшей продажи.

Во время внезапной проверки главарями зафиксированы факты пребывания боевиков террористической организации ЛНР в состоянии наркотического опьянения.

Главари боевиков ДНР ввели "систему штрафов" за нарушение воинской дисциплины в размере от тысячи до десяти тысяч российских рублей в зависимости от "тяжести" правонарушения. При этом, боевики осуществляют инженерное оборудование передовых позиций за свой счет, включая закупку материалов и оплату использования инженерной техники.

С целью запугивания боевиков, не желающих проходить дальнейшую военную службу, в подразделении, расположенном во временно оккупированной Кадиевке, проведена тренировка личного состава по задержанию боевика, который самовольно оставил позицию. Участникам тренировки было предоставлено разрешение применять огнестрельное оружие в случае неповиновения задерживаемого.

Боевики гибридной армии РФ обстреливают позиции ВСУ в Донбассе из минометов и танков, в результате чего за минувшие сутки, 26 февраля, двое украинских военных погибли, двое - ранены, еще двое - травмированы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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