ГУР: РФ поставила в Алчевск шесть БМП, боевики разворовали детали
В подразделениях боевиков продолжаются случаи уголовных преступлений, правонарушений и дезертирства личного состава. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
По данным разведки, в подразделения боевиков, расположенные во временно оккупированном Алчевск, поставлено шесть новых БМП. Во время проверки боевые машины оказались в неисправном состоянии из-за отсутствия отдельных узлов и агрегатов, которые были похищены личным составом с целью дальнейшей продажи.
Во время внезапной проверки главарями зафиксированы факты пребывания боевиков террористической организации ЛНР в состоянии наркотического опьянения.
Главари боевиков ДНР ввели "систему штрафов" за нарушение воинской дисциплины в размере от тысячи до десяти тысяч российских рублей в зависимости от "тяжести" правонарушения. При этом, боевики осуществляют инженерное оборудование передовых позиций за свой счет, включая закупку материалов и оплату использования инженерной техники.
С целью запугивания боевиков, не желающих проходить дальнейшую военную службу, в подразделении, расположенном во временно оккупированной Кадиевке, проведена тренировка личного состава по задержанию боевика, который самовольно оставил позицию. Участникам тренировки было предоставлено разрешение применять огнестрельное оружие в случае неповиновения задерживаемого.
Боевики гибридной армии РФ обстреливают позиции ВСУ в Донбассе из минометов и танков, в результате чего за минувшие сутки, 26 февраля, двое украинских военных погибли, двое - ранены, еще двое - травмированы.
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