В зоне АТО в Донецкой области пострадал гражданский из Селидово

Как сообщили в Донецкой ОВГА, пострадал житель города Селидово. Сейчас он находится на амбулаторном лечении

В зоне АТО в Донецкой области в период 24-26 февраля 2017 года пострадал один мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.



"По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедший период, с 24 по 26 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции пострадало одно гражданское лицо в городе Селидово, которое сейчас находится на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.



Более подробную информацию о полученной пострадавшим травме или ранении и обстоятельствах, при которых это произошло, в пресс-службе ОВГА не предоставили.



Ранее сегодня, 27 февраля, сообщалось, что боевики обстреливают позиции ВСУ в Донбассе из минометов и танков, в результате чего за минувшие сутки, 26 февраля, двое украинских военных погибли, двое - получили ранения, еще двое - травмированы.

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