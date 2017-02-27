Суд дал 3,5 года тюрьмы женщине-информатору боевиков ДНР

Женщина собирала информацию о передвижении техники ВСУ от водителей службы такси, в которой работала диспетчером, и передавала ее боевикам

Суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы женщину-информатора террористической организации ДНр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

"Суд поддержал правовую позицию органов прокуратуры Донецкой области об осуждении информатора боевиков", - сказано в нем.

В ходе следствия правоохранители установили, что до июля 2015 года 36-летняя жительница Торецка Донецкой области поддерживала связь со своей знакомой из Горловки Донецкой области, которая была членом "министерства госбезопасности" террористов ДНР.

Женщина собирала информацию о передвижении и местах дислокации военной техники Вооруженных Сил Украины от водителей службы такси, в которой она работала диспетчером, от местных жителей и из любых других возможных источников и передавала ее боевикам.

В ходе судебного заседания женщина частично признала свою вину, ссылаясь на то, что не разбиралась в политической ситуации.

Рассмотрев доказательства государственного обвинителя, суд признал женщину виновной по ч.1 ст. 260 Уголовного кодекса - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности. Информатора боевиков приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Боевики гибридной армии РФ обстреливают позиции ВСУ в Донбассе из минометов и танков, в результате чего за минувшие сутки, 26 февраля, двое украинских военных погибли, двое - ранены, еще двое - травмированы.

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