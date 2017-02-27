Сутки в АТО: двое военных погибли, двое ранены, есть контуженные

Эпицентр боевых действий остается на участке фронта Каменка-Авдеевка-Шахта Бутовка

За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения, еще двое бойцов АТО получили контузию. Об этом сообщает спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

На луганском направлении основные боевые действия велись в Попаснянском районе. Между 10:00 и 17:00 боевики совершили три минометных обстрела, а позже применяли только легкое вооружение.

Противник нарушил режим тишины в Лобачево и Орехово. Второй обстрел был минометным.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло восемь вражеских обстрелов, в том числе четыре минометных.

По позициям сил АТО было выпущено 25 мин. "Около половины вооруженных инцидентов произошло в темное время суток", - сказал Лысенко.

На донецком направлении эпицентр боевых действий остается на участке фронта Каменка-Авдеевка-позиция Шахта Бутовка.

Террористы сосредоточили в районе Яковлевки и Спартака танки и минометы и активно их применяют.

"Вследствие агрессивных действий оккупантов в Авдеевке уже четыре дня отсутствует электроснабжение, водоснабжение осуществляется по графику, отопление есть", - подчеркнул Лысенко.

Боевые действия средней интенсивности продолжаются на Светлодарской дуге, южнее Горловки и в Донецком аэропорту. На этих рубежах оккупанты также применяли тяжелое вооружение.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 23 вражеских обстрелов, в том числе 12 минометных и танковых.

По позициям сил АТО было выпущено более 200 мин и 80 танковых снарядов.

На мариупольском направлении обострилась ситуация в Марьинке.

"Вечером оккупанты провели два минометных обстрелов, а также применяли бронетехнику", - подчеркнул Лысенко.

На участке фронта Новомихайловка - Чермалык вчера было спокойно.

Наибольшее количество вражеских обстрелов произошло в Павлополе и Водяном.

Всего вчера на мариупольском направлении пророссийские наемники нарушили режим тишины 31 раз, при этом пять раз они применяли тяжелое вооружение.

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня, включая свыше 1 200 взрывов.

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