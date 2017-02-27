Пункты пропуска в районе АТО переходят на летнее время работы
Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на весенний период работы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Государственной пограничной службы.
С 1 марта пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться с 07:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 08:00 до 17:00.
Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездки и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.
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