Пункты пропуска в районе АТО переходят на летнее время работы

Контрольные пункты въезда-выезда будут работать с 1 марта на 2,5 часа дольше: с 07:00 до 18:30

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на весенний период работы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Государственной пограничной службы.

С 1 марта пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться с 07:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 08:00 до 17:00.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть данную информацию при планировании поездки и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

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