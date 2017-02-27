Электроснабжение Авдеевки могут вернуть до вечера - Жебривский

Как сообщил глава ОВГА Павел Жебривский, ремонтные бригады устранили два порыва ЛЭП вблизи города, сейчас осуществляется техническая проверка

Подачу электроэнергии в Авдеевку, постоянно обстреливаемую боевиками гибридной армии РФ, могут возобновить сегодня, 27 февраля, до наступления сумерек. Об этом в своем Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



"Электромонтажники восстановили два порыва линии электропередач возле Авдеевки. Только линию сдали в эксплуатацию. Сейчас происходит техническая проверка на подстанциях. Если все будет хорошо, до наступления сумерек в Авдеевке будет восстановлено электроснабжение", - сообщил он.



По состоянию на утро 27 февраля в обстреливаемом террористами городе отсутствовало централизованное электроснабжение, вода подавалась по графику из городского резервуара. Теплоснабжение осуществляется за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.



26 февраля Жебривский сообщил, что представители РФ в СЦКК так и не предоставили письменных гарантий прекращения огня в районе порыва ЛЭП вблизи Авдеевки.

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24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения. А поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и коксохимического завода.



ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



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