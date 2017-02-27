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Недалеко от Бахмута перевернулся автобус с пассажирами: фото

27.02.2017 16:02
Рейсовый автобус перевозил из Майорска в Бахмут 53 пассажира, семь человек получили травмы
Недалеко от Бахмута перевернулся автобус с пассажирами: фото
Фото: dn.npu.gov.ua

Сегодня на трассе Бахмут - Майорск перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Рейсовый автобус перевозил из Майорска в Бахмут 53 пассажира, детей не было.

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"Около 15:00 54-летний водитель автобуса БАЗ не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. За медицинской помощью обратились семь человек. По предварительной информации существенных телесных повреждений пассажиры не получили", - отметили в пресс-службе.

Детей среди пассажиров нет.

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Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).

На месте работают сотрудники полиции и медики. 

25 февраля в Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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