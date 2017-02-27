Недалеко от Бахмута перевернулся автобус с пассажирами: фото

Рейсовый автобус перевозил из Майорска в Бахмут 53 пассажира, семь человек получили травмы

Сегодня на трассе Бахмут - Майорск перевернулся автобус с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Рейсовый автобус перевозил из Майорска в Бахмут 53 пассажира, детей не было.





"Около 15:00 54-летний водитель автобуса БАЗ не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. За медицинской помощью обратились семь человек. По предварительной информации существенных телесных повреждений пассажиры не получили", - отметили в пресс-службе.

Детей среди пассажиров нет.





Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).

На месте работают сотрудники полиции и медики.

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