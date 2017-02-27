В Авдеевке восстановили электроснабжение - Жебривский
27.02.2017 18:02
Четыре дня город, постоянно обстреливаемый боевиками гибридной армии РФ, был обесточен
Фото: facebook.com/zhebrivskyi
Подачу электроэнергии в Авдеевку Донецкой области удалось возобновить. Об этом в своем Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
По состоянию на утро 27 февраля в обстреливаемом террористами городе отсутствовало централизованное электроснабжение, вода подавалась по графику из городского резервуара. Теплоснабжение осуществляется за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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