Жебривский: В Авдеевке запасов воды - на два дня

По словам главы Донецкой областной военно-гражданской админстрации, запасов воды в Авдеевке хватит на ближайшие два дня

Имеющихся запасов воды в Авдеевке хватит на два дня водоснабжения города. Об этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил в эфире канала 112 Украина.

"Есть проблемы с водой. На самом деле, резервуара хватит на два дня подачи воды. То есть мы при проблемах даем воду с 6:00 до 22:00. Сегодня дадим и завтра", - заявил Жебривский.

Глава ОВГА объяснил, что боевики установили две мины направленного действия МОН-100, и из-за этого наблюдатели ОБСЕ не готовы выходить на Донецкую фильтровальную станцию.

"Без их присутствия к ремонтным работам не готовы приступить ремонтники КП Вода Донбасса. Им нужен режим тишины и чтобы на объекте находились наблюдатели ОБСЕ", - добавил Жебривский.

Он также отметил, что восстановление энергоснабжения Авдеевки позволило не только дать свет в дома жителей города, но и стабильно обеспечивать город теплом.

24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

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