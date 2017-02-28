Штаб: боевики обстреляли Авдеевку из танка, один военный ранен

Из БМП террористы вели огонь по Широкино, Водяному и Лебединскому. Снайпер стрелял по Талаковке

За минувшие сутки боевики 84 раза обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный ранен. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии террористы обстреливали Широкино. Из минометов 120 мм и 82 мм калибров - Водяное, Гнутово, Новотроицкое и Павлополь. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Водяное, Новотроицкое, Широкино, Гнутово. Из БМП боевики вели огонь по Широкино, Водяному и Лебединскому.

Снайпер стрелял по Талаковке.

На донецком направлении танк неоднократно обстреливал Авдеевку.

Из 120 мм и 82 мм минометов гибридные войска РФ обстреливали Троицкое, Новолуганское, Луганское, Верхнеторецкое, Опытное, Авдеевку, шахту Бутовку и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Пескам, Зайцевому, Луганскому, Камянке и Троицкому.

На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреляли Новоалександровку, Станицу Луганскую и Валуйск. Лобачево обстреливал снайпер.

27 февраля глава СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что, если не произойдет радикальных изменений в нынешнем скоплении вооружений на линии контакта ВСУ и боевиков в зоне проведения АТО, то нельзя исключать новой, усиленной вспышки боев.

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