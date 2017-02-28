Аброськин выложил список экс-милиционеров на службе у боевиков

На временно оккупированной части Донецкой области российские оккупанты и подельники из местных, в том числе из бывших правоохранителей, стараются выявлять как проукраинских жителей региона, так и следят за своими. Глава Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин у себя в Facebook выложил список тех экс-сотрудников МВД в Донецкой области, которые, по данным полиции, предали присягу и перешли на сторону противника, став коллаборационистами агрессора.

"Делюсь - "сотрудники-разведчики супердержавы ДНР". Одни из тех, кто подло слушают разговоры граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, следят за ними, а также и за боевиками, выполняя волю своих "хозяев", - прокомментировал он список.

Список бывших сотрудников милиции, которые, как считает Аброськин, работают на подотчетную Кремлю террористическую организацию ДНР, доступен с фотографиями по ссылке .

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