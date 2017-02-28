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Боевики из САУ накрыли огнем автопарк агрохолдинга: фото

28.02.2017 09:53
Жертв среди мирных жителей нет
Боевики из САУ накрыли огнем автопарк агрохолдинга: фото
Фото: facebook.com/ato.news

Вчера, 27 февраля, боевики террористической организации ДНР обстреляли из самоходных артиллерийских установок калибра 122 мм автопарк агрохолдинга HARVEAST и окраину Талаковки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате обстрела, продолжавшегося около часа, повреждена кровля навеса ангара, уничтожен КАМАЗ и повреждены осколками пять тракторов агрохолдинга.

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Жертв среди мирных жителей нет.  

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За минувшие сутки боевики 84 раза обстреляли позиции сил АТО.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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