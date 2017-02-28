В Хрустальном боевики ворвались в школу и грозили детям расправой

Боевики террористических организаций ДНР/ЛНР продолжают совершать правонарушения и бесчинствовать по отношению к гражданскому населению

Боевики террористических организаций ДНР/ЛНР продолжают совершать правонарушения и бесчинствовать по отношению к гражданскому населению. Трое вооруженных боевиков из Брянки в состоянии сильного алкогольного опьянения зашли в общеобразовательную школу в поселке Хрустальний Луганской области, сорвали проведение уроков и угрожали школьникам и учителям физической расправой. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

В подразделениях боевиков, расположенных Новоазовске, отмечается снижение уровня морально-психологического состояния из-за ухудшения условий службы, неукомплектованность подразделений, проведение командирами совещаний и построений в ночное время и мероприятий по поиску лиц, самовольно оставивших место службы.

В связи с постоянными физическими нагрузками боевики одного из подразделений в Донецке отказался выполнять приказы командиров по выполнению работ, связанных с инженерным оборудованием позиций (рытье окопов / защитных сооружений).

Руководством пограничной службы ФСБ РФ в Крыму целенаправленно проводятся меры по принуждению к освобождению сотрудников, бывших граждан Украины. В отношении этих лиц систематически не выполняются условия контракта со стороны командования пограничного ведомства (ненормированный рабочий время, недостаточное материальное обеспечение, а также плохие условия проживания).

На временно оккупированной части Донецкой области российские оккупанты и подельники из местных, в том числе из бывших правоохранителей, стараются выявлять как проукраинских жителей региона, так и следят за своими.

За минувшие сутки боевики 84 раза обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный ранен.

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