Фильтровальную станцию не запускают, Авдеевка с водой из запасов
Централизованное водоснабжение Авдеевки осуществляется по графику из городского резервуара, потому как запустить обстрелянную ранее Донецкую фильтровальную станцию пока невозможно из-за минирования подходов к ней. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 07:00 централизованное водоснабжение осуществляется по графику из городского резервуара. Решается вопрос о возобновлении работы Донецкой фильтровальной станции", - информируют спасатели.
Ранее глава ДонОВГА Павел Жебривский сообщил, что боевики установили две мины направленного действия МОН-100 на подходе к ДФС, поэтому наблюдатели ОБСЕ не готовы выходить на осмотр станции, а без их "отмашки" не зайдут туда и ремонтные бригады.
24 февраля 2017 года в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения. 27 февраля ремонтники восстановили поврежденные ЛЭП в Авдеевке.
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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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