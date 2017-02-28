Против одного из главарей ЛНР начато заочное расследование: фото

Правоохранители начали специальное досудебное расследование в отношении так называемого замминистра госбезопасности террористов ЛНР

Правоохранительные органы начали специальное досудебное расследование в отношении одного из главарей террористической организации ЛНР - так называемого заместителя министра государственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



"Поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, он объявлен в розыск и на основании постановления следственного судьи начато специальное досудебное расследование", - говорится в сообщении.



Следствием было установлено, что в 2015 году данное лицо дало согласие на назначение себя на должность так называемого замминистра госбезопасности террористической организации ЛНР, до сих пор организовывает функционирование и деятельность так называемого ведомства, издает приказы, распоряжения, обязательные к выполнению подчиненными сотрудниками.



Как отметили в ГПУ, подозреваемый является так называемым руководителем псевдослужбы пограничной охраны, организовывает сбор данных в отношении лиц, которые незаконно удерживаются и находятся в плену у террористов.

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В отношении пособника оккупантов открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации). Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без таковой.



Пресс-служба прокуратуры не называет имя террориста, однако обнародовала его фотографию. Согласно данным сайтов боевиков, человек на снимке - Виктор Скорняков.





Виктор Скорняков (фото - сайт боевиков ЛНР)

24 февраля 2017 года сообщалось, что в Украине будут заочно судить так называемую главу центрального банка террористов ДНР.



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