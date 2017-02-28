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У Ахметова заявили, что боевики заблокировали работу гумштаба

28.02.2017 13:46
В гумштабе заявили, что террористы заблокировали распределительный центр в Донецке и пункты выдачи, и отметили, что о причинах им ничего неизвестно
У Ахметова заявили, что боевики заблокировали работу гумштаба
Ринат Ахметов

Так называемый гуманитарный штаб олигарха Рината Ахметова заявляет, что боевики заблокировали его работу во временно оккупированных районах Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"Вооруженные люди заблокировали распределительный центр на Донбасс Арене и пункты выдачи гуманитарного штаба Рината Ахметова на временно неподконтрольной Украине территории", - сказано в сообщении.

В штабе заявляют, что у них нет достоверной информации о причинах действий террористов.

"Помещения, инвентарь и вся гуманитарная помощь штаба заблокированы, и волонтеры штаба не имеют к ним доступа", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что готовы возобновить работу, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы.

Ранее сегодня, 28 февраля 2017 года, сообщалось, что террористы ЛНР пригрозили захватить три предприятия Ахметова во временно оккупированных районах Луганской области - ПАО Краснодонуголь, ООО ДТЭК Ровенькиантрацит и ООО ДТЭК Свердловантрацит.

27 февраля главари террористических организаций ДНР и ЛНР пригрозили прекратить поставки угля и ввести "временные администрации" на зарегистрированных на свободной территории Украины предприятиях.

20 февраля у Ахметова сообщили, что останавливают Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь из-за блокады железнодорожного сообщения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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