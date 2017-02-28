Суд заочно приговорил террориста ДНР к 11 годам тюрьмы

На суде было доказано, что обвиняемый в составе террористической организации ДНР принимал активное участие в боевых действиях против ВСУ

Суд заочно приговорил 34-летнего жителя Донецкой области к 11 годам лишения свободы, признав его виновным в причастности к террористической организации ДНР. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В сообщении сказано, что прокуратура Черновицкой области поддержала государственное обвинение в отношении жителя Донецкой области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

В суде было доказано, что обвиняемый с мая 2014 года является членом террористической организации ДНР, в рядах которой принимал активное участие в боевых действиях против украинских военнослужащих и работников правоохранительных органов вблизи Донецкого аэропорта.

16 февраля 2017 года херсонский городской суд заочно вынес обвинительный приговор местному жителю, которого признал виновным в причастности к террористической организации ДНР.

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