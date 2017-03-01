ИС: в Донбасс переброшены подразделения тамбовского спецназа ГРУ

Армейский спецназ из российских бригад - 10-й ОБр СпН (Молькино) и 16-й ОБр СпН (Тамбов) - переброшен на восток Украины для усиления позиций боевиков

С целью доукомплектования и повышения боевых возможностей оккупационных войск из РФ в Донбасс прибыли подразделения российского спецназа из состава двух бригад спецназа ГРУ - 10-й ОБр СпН (Молькино) и 16-й ОБр СпН (Тамбов). Об этом сообщает группа военных экспертов Информационное сопротивление в сегодняшней сводке.

Оккупанты продолжают усиливать войска в районе Ясиноватой, Яковлевки и Спартака, перебросив к Авдеевке новую ротную тактическую группу. Через Красногвардейский на Минеральное в темное время суток прошли сразу две колонны. В первой было восемь грузовиков с боевиками, боеприпасами и снаряжением, один тягач МТ-ЛБ, три БМП-2, грузовик Урал с зенитной установкой ЗУ-23-2 и два автокунга. Через 40 минут прошла вторая колонна - три Камаза (один из них бронированный), четыре БТР-80, один БРДМ-2 и три МТ-ЛБ, причем два тягача в варианте самоходного ПТРК Штурм-С.

В Харцызске по улице Даргомыжского, 6 расположен склад вооружения подразделения армии РФ. Рядом, в здании бывшего автосалона Skoda, находится казарма и штаб подразделения общей численностью около 100 человек. Боевики носят военную форму с шевронами ВС РФ.

На территории Макеевского металлургического завода расположены склады боеприпасов, которые усиленно охраняются вооруженными боевиками. Недалеко от объекта находится террикон, на котором расположены артиллерийские позиции оккупантов, с которых ведутся обстрелы позиций ВСУ в районе Авдеевки, а оперативное пополнение боекомплекта проводится с данных складов.

Между Патриотичным и ветряной станцией севернее Безыменного фиксировалось три 122-мм САУ Гвоздика маршем на северо-восток. Также в колонне замечен Урал и два Зил-131, позже - два Камаза с 122-мм гаубицами типа Д-30/30А прицепом.

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Также зафиксирована переброска из РФ через пункт пропуска Должанский двух САУ Гвоздика, а также семи грузовиков с боеприпасами к ним.

На железнодорожные станции Луганск, Ровеньки, Иловайск доставлено за несколько последних дней в общей сложности более 3000 тонн топлива, на железнодорожную станцию Харцызск - пять вагонов с продовольствием и медикаментами.

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