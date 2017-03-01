Суд рассмотрит дело военного прокурора сил АТО Кулика 2 марта

Константин Кулик обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 368-2 Уголовного кодекса - незаконное обогащение

Голосеевский районный суд Киева 2 марта начнет рассмотрение обвинительного акта в отношении военного прокурора сил антитеррористической операции Константина Кулика, который обвиняется в незаконном обогащении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Заседание назначено на 14:30.

Кулик обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 368-2 Уголовного кодекса - незаконное обогащение.

Специализированная антикоррупционная прокуратура выступает против рассмотрения в Голосеевском суде Киева обвинительного акта против Кулика.

Уголовное производство было зарегистрировано НАБУ 25декабря 2015 года по заявлению народного депутата Украины Виталия Куприя о том, что Кулик, будучи прокурором сил АТО Генеральной прокуратуры Украины, то есть должностным лицом, занимающим ответственное положение, получил в собственность активы в значительном размере, законность приобретения которых не подтверждена доказательствами.

По версии следствия, в период с 2011 по 2015 год, находясь на службе в органах прокуратуры подозреваемый получил совокупный доход в размере более 1 млн 670 тыс. грн. Большинство этих средств была потрачена в заведениях общепита, на автозаправочных станциях и в магазинах. В то же время в этот же период расходы Кулика превысили его доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн.

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