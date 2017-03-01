Подозреваемой в работе на ДНР судье грозит 15 лет тюрьмы

Обвинительный акт для заочного осуждения бывшей судьи Апелляционного суда Донецкой области направлен в суд

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения бывшей судьи Апелляционного суда Донецкой области, обвиняемой в сотрудничестве с террористами ДНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что в январе 2015 года судья Стратейчук Л.З. нарушила присягу, изменила своей стране и перешла на сторону боевиков. У террористов она считалась "судьей верховного суда ДНР".

"При выполнении своих обязанностей, действуя вопреки Конституции Украины и действующему законодательству Украины, находясь в г. Донецке, Стратейчук Л.З., выступая в средствах массовой информации, работающих на боевиков, сообщила о создании военного трибунала террористической организации "ДНР" при так называемом "верховном суде "ДНР" и рассказала о вынесении судом первого смертного приговора", - говорится в сообщении.

В прокуратуре считают, что обвиняемая совершила уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК.

Там отметили, что в настоящее время судья уволена с занимаемой должности.

"Так как пособница террористов скрывается от следствия, ее будут судить заочно. Максимальная мера наказания по указанной статье - 15 лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Ранее прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения 48-летней гражданки Украины, жительницы Донецка Ирины Никитиной, работающей на террористов ДНР в качестве "главы центробанка".

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