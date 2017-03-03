В Харькове СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 20 млн грн
Конвертационный центр, который успел обналичить почти 20 млн грн, разоблачила в Харькове Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В течение 2015-2016 годов злоумышленники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для вывода в теневой оборот оборотных средств предприятий реального сектора экономики. Предприниматели, которые импортируют продукты питания для торговли в розницу на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличные возвращали за вычетом оговоренного процента.
Во время обысков в офисных и складских помещениях предприятий, а также по местам проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.
Кроме того оперативники спецслужбы обнаружили большое количество неучтенной наличности и пропагандистскую печатную продукцию антиукраинского характера.
Служба безопасности Украины также проверяет возможность переправки "теневой" наличности на временно оккупированные территории для финансирования деятельности боевиков.
Фото: ssu.gov.ua
Сейчас уголовное производство осуществляется по признакам ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Решается вопрос о квалификации действий злоумышленников по другим статьям УК.
Следствие продолжается.
20 февраля в Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 600 млн грн, который действовал на территории столицы и Черкасс.
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