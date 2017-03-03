Сутки в АТО: один военный погиб, 22 ранены и травмированы - карта

Большинство обстрелов 2 марта пришлось на мариупольское направление. Также впервые более чем за два года боевые действия снова коснулись Лисичанска

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки, 2 марта 2017 года, понесли серьезные потери в Донбассе: один военный погиб, еще 22 получили ранения и травмы. Об этом сегодня на традиционном ежедневном брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 22 - получили ранения и травмы", - сказал он.

На луганском направлении оккупанты нарушили режим прекращения огня 27 раз, в том числе 18 - с применением тяжелого вооружения. Минометным обстрелам со стороны бандформирований подверглись Катериновка, Попасная, Крымское, Новотошковское, Малиновое. В Золотом ранение получил мирный житель, а в Попасной обстрелы повредили здание насосной станции, слесарную мастерскую и водопроводы.

Кроме того, отметил Лысенко, впервые более чем за два года боевые действия снова коснулись тылового Лисичанска: террористы обстреляли окрестности города, расположенного в 15 км от линии фронта, из запрещенных минскими соглашениями 152-мм гаубиц типа Гиацинт-Б, выпустив 18 снарядов.





Карта: Министерство обороны Украины

На донецком направлении вчера, 2 марта, было зафиксировано 30 обстрелов со стороны террористов, в частности 13 - из тяжелого вооружения.

На Светлодарской дуге российско-террористические войска обстреливали позиции сил АТО в Луганском из вооружения бронетехники и крупнокалиберных пулеметов. В Новолуганском боевики применили минометы, также вел огонь снайпер.

Кроме того, оккупанты нарушали перемирие в Зайцево и Майорске, используя стрелковое оружие и минометы. В Новгородском был зафиксирован снайперский огонь, в Верхнеторецком - минометный обстрел.

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Авдеевку боевики гибридной армии РФ обстреливали из танков и минометов, выпустив за минувшие сутки по городу более 200 мин и свыше 80 танковых снарядов. В результате пострадали жилые дома, жертв и пострадавших среди мирного населения, к счастью, нет.

По словам спикера Минобороны, в Каменке позиции ВСУ обстреливал вражеский снайпер, в районе Донецкого аэропорта и в Невельском зафиксировано применение террористами легкого вооружения.

На мариупольском направлении боевики вели огонь по силам АТО 59 раз, 12 из них - из тяжелого вооружения. Традиционно эпицентром боевых действий здесь остается участок Чермалык - Широкино, где оккупанты целые сутки применяли против украинских военных минометы, артиллерию и танки.

В Марьинском районе позиции ВСУ обстрелял снайпер, небольшому минометному обстрелу подверглась Красногоровка. Также режим тишины российско-террористические войска нарушили в Старогнатовке.

Ранее сегодня, 3 марта 2017 года, сообщалось, что в Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 2 тысяч взрывов, из которых 220, по оценке миссии, произошли при запуске ракет из реактивных систем залпового огня.

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