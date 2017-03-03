Двух крымских СБУшников будут судить за дезертирство и госизмену

По данным прокуратуры, обвиняемые в 2014 году не прибыли в материковую Украину для дальнейшего прохождения службы и перешли на сторону оккупантов

Двух военнослужащих Главного управления СБУ в АР Крым будут судить по обвинению в дезертирстве и государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.



Согласно сообщению, военная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых, обвинительные акты против них переданы в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.



Двум офицерам СБУ вменяют ч. 1 ст. 408 (дезертирство) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.



"Подполковники, согласно распоряжению, должны были прибыть в 2014 году на материковую часть Украины для дальнейшего прохождения службы. Указанное предписание они не выполнили и незаконно уклонились от военной службы в СБУ", - отметили в прокуратуре.



Кроме того, обвиняемые агитировали подчиненных перейти на службу к российским оккупантам - в так называемую Службу безопасности Республики Крым, главной целью существования которой была подрывная деятельность против Украины, подчеркнули в ведомстве.

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В то же время в военной прокуратуре не уточняют, где сейчас находятся обвиняемые сотрудники СБУ.

17 февраля 2017 года сообщалось, что в Одессе суд приговорил военного-дезертира к 5,5 годам тюремного заключения.

Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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