Двух крымских СБУшников будут судить за дезертирство и госизмену
Двух военнослужащих Главного управления СБУ в АР Крым будут судить по обвинению в дезертирстве и государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.
Согласно сообщению, военная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых, обвинительные акты против них переданы в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
Двум офицерам СБУ вменяют ч. 1 ст. 408 (дезертирство) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.
"Подполковники, согласно распоряжению, должны были прибыть в 2014 году на материковую часть Украины для дальнейшего прохождения службы. Указанное предписание они не выполнили и незаконно уклонились от военной службы в СБУ", - отметили в прокуратуре.
Кроме того, обвиняемые агитировали подчиненных перейти на службу к российским оккупантам - в так называемую Службу безопасности Республики Крым, главной целью существования которой была подрывная деятельность против Украины, подчеркнули в ведомстве.
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В то же время в военной прокуратуре не уточняют, где сейчас находятся обвиняемые сотрудники СБУ.
17 февраля 2017 года сообщалось, что в Одессе суд приговорил военного-дезертира к 5,5 годам тюремного заключения.
Россия оккупировала Автономную Республику Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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