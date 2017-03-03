ИС: боевики запугивают местных жителей задержаниями в Украине

Пророссийские наемники продолжают искать агентов СБУ на оккупированных территориях Донбасса

Боевики угрожают родственникам так называемой полиции ДНР возможным задержанием на подконтрольной Украине территории. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

Террористы говорят, что якобы агенты СБУ или ГУ Нацполиции в Донецкой области выкрали базу данных по персоналу так называемой полиции ДНР.

"Согласно слухам, теперь сотрудники украинских спецслужб массово задерживают родственников указанных в базе лиц, проживающих или выезжающих на подконтрольную Украине территорию. Якобы СБУ уже проведен целый ряд спецопераций, когда таких родственников выманивали и арестовывали", - отмечается в сообщении.

Ранее советник главы СБУ Юрий Тандит сообщал, что сотрудники ведомства не выполняют никаких задач за линией разграничения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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