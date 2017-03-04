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ДФС снова заработала, вода в Авдеевке появится к концу дня

04.03.2017 17:20
Как сообщил глава Донецкой областной ВГА Павел Жебривский, водоснабжение города будет полностью возобновлено около 20-21:00
ДФС снова заработала, вода в Авдеевке появится к концу дня
Донецкая фильтровальная станция (фото - osce.org)

Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена, сегодня вечером водоснабжение Авдеевки будет возобновлено. Об этом в своем Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Утром ремонтники КП Вода Донбасса в сопровождении представителей СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ зашли на станцию и начали восстановительные работы. Сейчас станция работает, насосы начали качать воду в сети и городские резервуары", - сообщил он.

По его словам, вода в жилых домах Авдеевки появится сегодня, 4 марта, около 20-21:00.

24 февраля 2017 года в результате повреждения обстрелом со стороны боевиков хлоропровода была остановлена работа ДФС и, как следствие, Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

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1 марта сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ требует разминировать территорию в районе ДФС для проведения ремонтных работ, однако боевики препятствуют этому.

2 марта российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС и подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС приступило к разминированию. В тот же день территория станции была разминирована.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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