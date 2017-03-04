ДФС снова заработала, вода в Авдеевке появится к концу дня
Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена, сегодня вечером водоснабжение Авдеевки будет возобновлено. Об этом в своем Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Утром ремонтники КП Вода Донбасса в сопровождении представителей СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ зашли на станцию и начали восстановительные работы. Сейчас станция работает, насосы начали качать воду в сети и городские резервуары", - сообщил он.
По его словам, вода в жилых домах Авдеевки появится сегодня, 4 марта, около 20-21:00.
24 февраля 2017 года в результате повреждения обстрелом со стороны боевиков хлоропровода была остановлена работа ДФС и, как следствие, Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.
Читайте также: В старой Авдеевке после обстрела повреждены дома: фото
1 марта сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ требует разминировать территорию в районе ДФС для проведения ремонтных работ, однако боевики препятствуют этому.
2 марта российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС и подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС приступило к разминированию. В тот же день территория станции была разминирована.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:07
-
16:17
-
16:11
-
14:19
-
вчера
19:07
Новости партнеров
- 28244
- 16786
- 15194
- 9645
- 9470