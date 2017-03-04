ДФС снова заработала, вода в Авдеевке появится к концу дня

Как сообщил глава Донецкой областной ВГА Павел Жебривский, водоснабжение города будет полностью возобновлено около 20-21:00

Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена, сегодня вечером водоснабжение Авдеевки будет возобновлено. Об этом в своем Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



"Утром ремонтники КП Вода Донбасса в сопровождении представителей СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ зашли на станцию и начали восстановительные работы. Сейчас станция работает, насосы начали качать воду в сети и городские резервуары", - сообщил он.



По его словам, вода в жилых домах Авдеевки появится сегодня, 4 марта, около 20-21:00.



24 февраля 2017 года в результате повреждения обстрелом со стороны боевиков хлоропровода была остановлена работа ДФС и, как следствие, Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

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1 марта сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ требует разминировать территорию в районе ДФС для проведения ремонтных работ, однако боевики препятствуют этому.



2 марта российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС и подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС приступило к разминированию. В тот же день территория станции была разминирована.

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