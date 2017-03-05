Оккупанты накрыли огнем Зайцево: ранена местная жительница
В субботу, 4 марта 2017 года, в результате обстрела боевиками Зайцево ранение получила 24-летняя местная жительница. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
82-мм мина разорвалась прямо во дворе дома пострадавшей. Уже через час раненую доставили в Бахмутскую центральную районную больницу, где ее прооперировали военные врачи.
По словам координатора группы медиков Владимира Роговского, пациентка получила слепое осколочное ранение мягких тканей бедра и правого плеча. Врачи извлекли из тела девушки два минных осколка. Операция прошла без осложнений. Сейчас состояние пострадавшей удовлетворительное.
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За минувшие сутки, 4 марта, российско-террористические войска 110 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе, в результате чего один украинский военный погиб, 10 - ранены, двое - травмированы.
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