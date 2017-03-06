ОБСЕ: Нужна тишина для восстановления фильтровальной станции

Стороны должны отвести тяжелое вооружение и увеличить межпозиционное расстояние "ради мирных жителей", отметили в ОБСЕ

ОБСЕ готова содействовать установлению локального режима тишины для обеспечения возможности выполнения ремонтно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции, но следует устранить первопричины проблемы - наличие тяжелого вооружения и близость позиций. Об этом сообщает пресс-служба миссии в Facebook.

"Донецкая фильтровальная станция в который раз обстреляна и приостановила свою работу. Стороны должны отвести тяжелое вооружение и увеличить межпозиционное расстояние ради мирных жителей, проживающих поблизости, и сотрудников КП Вода Донбасса", - сообщает пресс-служба миссии.

5 марта сообщалось, что Авдеевка снова осталась без электроснабжения.

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