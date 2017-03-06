Ситуация в Авдеевке: ремонтники ищут место обрыва проводов
06.03.2017 13:01
Место повреждения линий электропередач в результате обстрела со стороны боевиков пока не установлено
Фото: facebook.com/ato
В Авдеевке Донецкой области ремонтные бригады вышли для проведения визуального обследования линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.
К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлекли 24 человека и восемь единиц техники.
"Создан резерв воды на четверо суток. Теплоснабжение осуществляется за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе", - отметили в пресс-службе.
Централизованного электроснабжения нет в городе.
"Место повреждения линий пока не установлено", - подчеркнули в пресс-службе.
К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлекли 24 человека и восемь единиц техники.
"Создан резерв воды на четверо суток. Теплоснабжение осуществляется за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе", - отметили в пресс-службе.
Централизованного электроснабжения нет в городе.
"Объекты социально-бытовой сферы обеспечат электроэнергию от семи генераторов ГСЧС", - сказали в пресс-службе.
6 марта сообщалось, что в обстреливаемой боевиками гибридной армии РФ Авдеевке утром не было не было света и централизованного водоснабжения.
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