Ситуация в Авдеевке: ремонтники ищут место обрыва проводов

Место повреждения линий электропередач в результате обстрела со стороны боевиков пока не установлено





"Место повреждения линий пока не установлено", - подчеркнули в пресс-службе.



К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлекли 24 человека и восемь единиц техники.



"Создан резерв воды на четверо суток. Теплоснабжение осуществляется за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе", - отметили в пресс-службе.



Централизованного электроснабжения нет в городе.





"Объекты социально-бытовой сферы обеспечат электроэнергию от семи генераторов ГСЧС", - сказали в пресс-службе.







6 марта сообщалось , что в обстреливаемой боевиками гибридной армии РФ Авдеевке утром не было не было света и централизованного водоснабжения.





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