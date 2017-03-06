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Ситуация в Авдеевке: ремонтники ищут место обрыва проводов

06.03.2017 13:01
Место повреждения линий электропередач в результате обстрела со стороны боевиков пока не установлено
Ситуация в Авдеевке: ремонтники ищут место обрыва проводов
Фото: facebook.com/ato
В Авдеевке Донецкой области ремонтные бригады вышли для проведения визуального обследования линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

"Место повреждения линий пока не установлено", - подчеркнули в пресс-службе.

К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлекли 24 человека и восемь единиц техники.

"Создан резерв воды на четверо суток. Теплоснабжение осуществляется за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе", - отметили в пресс-службе.

Централизованного электроснабжения нет в городе. 

"Объекты социально-бытовой сферы обеспечат электроэнергию от семи генераторов ГСЧС", - сказали в пресс-службе.

6 марта сообщалось, что в обстреливаемой боевиками гибридной армии РФ Авдеевке утром не было не было света и централизованного водоснабжения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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