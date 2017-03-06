Сутки в АТО: погибших нет, пятеро ранены и травмированы

Террористы используют запрещенное минскими соглашениями оружие по всем направлениям, сказали в Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, пятеро получили ранения и травмы. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

На луганском направлении было зафиксировано 10 случаев нарушения режима тишины, половина из которых - в Попаснянском районе.

После 01:00 боевики открыли огонь из минометов по северо-восточным окрестностям Попасной, а также по украинским позициям в Новоалександровке, выпустив в общей сложности до 10 мин.

"Уже утром под обстрелы попали рубежи обороны в Троицком, где враг применил минометы, вооружения БМП, а также стрелковое оружие. В очередной раз режим тишины противник нарушил в Попаснянском районе уже поздно вечером, проведя две краткосрочные вооруженные провокации", - сказал Лысенко.

Поздно вечером боевики попытались спровоцировать бойцов АТО в Новотошковском, что на Бахмутский трассе, открыв огонь из противотанковых гранатометов.

"Украинские военные огня не открывали", - добавил Лысенко.

В Новоайдарском районе оккупанты нарушили режим тишины один раз, выпустив 15 мин в сторону позиций ВСУ в Крымском.

Дважды в течение суток боевики открывали огонь из стрелкового оружия в Станице Луганской.

На донецком направлении на Светлодарской дуге обстановка вновь обострилась.

"Суммарно боевые действия в районе Луганского велись более пяти часов, в течение которых боевики проводили массированные артиллерийские, танковые и минометные обстрелы, а также активно открывал огонь из легкого вооружения", - отметил Лысенко.

По его словам, на рассвете боевики использовали минометы и бронетехнику, после 11:00 совершили 16 выстрелов из танка, а уже после захода солнца провели артиллерийско-минометный обстрел, а после этого еще один танковый обстрел позиций сил АТО.

"Продолжается боевое противостояние вокруг оккупированной Горловки, особенно - на ее северной стороне. На этом участке фронта тяжелое вооружение противник применял исключительно в темное время суток, днем ​​предпочитая провокации с применением стрелкового оружия. За сутки российско-оккупационные войска выпустили в сторону позиций ВСУ на севере горловского периметру около 75 мин", - подчеркнул Лысенко.

Вчера после обеда в Новгородском более часа продолжалась перестрелка с использованием стрелкового оружия и гранатометов.

В Верхнеторецком, в отличие от предыдущих дней, было спокойно.

Высокая интенсивность боевых действий сохраняется в Авдеевке и на ее флангах - в Каменце и на позиции Шахта Бутовка.

За прошедшие сутки пророссийские наемники особенно активно применяли танки, выпустив из них более 40 снарядов.

"Количество выпущенных боевиками мин на этом участке фронта превысила 170. Обстрелы врагом велись здесь круглосуточно", - подчеркнул Лысенко.

Вблизи Донецкого аэропорта террористы проявляли активность в Песках, проведя за сутки три обстрела украинских позиций, два из которых были танковыми. В Невельском был зафиксировано обстрел снайпера боевиков. Позже боевики открыли огонь из минометов.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 46 вражеских обстрелов, 31 из которых - из тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении за минувшие сутки в Марьинском районе вечером была зафиксирована одна перестрелка с применением бронетехники и гранатометов.

В окрестностях Докучаевска и дальше на юг вдоль линии фронта до самого Чермалык было абсолютно спокойно.

На участке фронта от Павлополя к Широкино ситуация остается без изменений.

"Перестрелки также продолжаются в течение всех суток. Тревожной сохраняется обстановка на восточных подступах к Мариуполю. Утром в Водяном и Широкино боевики открывали огонь из танков. На этих же рубежах, а также в Гнутово, вчера боевики проводили минометные обстрелы, активно применяли бронетехнику, а также легкое вооружение, в том числе снайперские винтовки", - подчеркнул Лысенко.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 43 вражеских обстрелов, в том числе 13 - из тяжелого вооружения.

6 марта глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил о обострении по всей линии фронта.

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