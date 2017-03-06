Жителю Авдеевки дали пять лет за сотрудничество с террористами

Информатор боевиков гибридной армии РФ согласно решению суда ближайшие 5 лет проведет за решеткой

Добропольский городской районный суд Донецкой области признал жителя Авдеевки виновным в сотрудничестве с террористической организацией ДНР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Правоохранители сообщают, что в 2015 году 28-летний мужчина передавал боевикам информацию о дислокации и перемещении военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил, задействованных в проведении АТО в Авдеевке и в Ясиноватском районе.

"Руководитель террористов, имея позывной Белый, по мобильному телефону поддерживал связь с боевиком по прозвищу Смит. Результатом передачи указанных данных становились враждебные обстрелы позиций украинских воинов", - говорится в сообщении.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины, мужчина ближайшие 5 лет проведет за решеткой.

4 марта в Днепре Служба безопасности Украины задержала боевика террористической организации ДНР.

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