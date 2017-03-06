Недалеко от фильтровальной станции боевики сбили беспилотник ОБСЕ

Из-за отсутствия гарантий безопасности наблюдатели не смогли забрать сбитый террористами беспилотник

Члены патруля Специальной мониторинговой миссии слышали стрельбу из стрелкового оружия, которая, по их оценке, произошла на юго‑юго‑западе после запуска мини-БПЛА вблизи Донецкой фильтровальной станции к западу от оккупированной Ясиноватой. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Аппарат начал отклоняться от траектории полета и вращаться, не реагируя на команды оператора. Наблюдатели выполнили принудительную посадку БПЛА", - отметили в пресс-службе.

Однако из-за отсутствия гарантий безопасности наблюдатели они не смогли его забрать.

"Также вооруженный мужчина в форме, похожей на форму Вооруженных сил Российской Федерации, со знаками отличия ДНР в агрессивной форме требовал, чтобы патруль миссии покинул район КПВВ в пгт Оленовка (23 км к юго-западу от Донецка)", - добавили в пресс-службе.

Патруль СММ уехал и проинформировал об этом СЦКК.

24 февраля в Ясиноватой боевики ДНР обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и забрали у них беспилотник.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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