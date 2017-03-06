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Недалеко от фильтровальной станции боевики сбили беспилотник ОБСЕ

06.03.2017 17:05
Из-за отсутствия гарантий безопасности наблюдатели не смогли забрать сбитый террористами беспилотник
Недалеко от фильтровальной станции боевики сбили беспилотник ОБСЕ

Члены патруля Специальной мониторинговой миссии слышали стрельбу из стрелкового оружия, которая, по их оценке, произошла на юго‑юго‑западе после запуска мини-БПЛА вблизи Донецкой фильтровальной станции к западу от оккупированной Ясиноватой. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Аппарат начал отклоняться от траектории полета и вращаться, не реагируя на команды оператора. Наблюдатели выполнили принудительную посадку БПЛА", - отметили в пресс-службе.

Однако из-за отсутствия гарантий безопасности наблюдатели они не смогли его забрать.

"Также вооруженный мужчина в форме, похожей на форму Вооруженных сил Российской Федерации, со знаками отличия ДНР в агрессивной форме требовал, чтобы патруль миссии покинул район КПВВ в пгт Оленовка (23 км к юго-западу от Донецка)", - добавили в пресс-службе.

Патруль СММ уехал и проинформировал об этом СЦКК.

24 февраля в Ясиноватой боевики ДНР обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и забрали у них беспилотник.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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